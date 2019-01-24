Лхаса, Китай, 24 января, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Китай займется удалением трупов на горе Джомолунгма (Эверест) с высот более 8 тыс. метров, соблюдая все нормы почтения к умершим, сообщили в Ассоциации альпинизма Тибетского автономного района Китая, передает 23 января агентство Синьхуа.

Rdevany Гора Джомолунгма (Эверест)

Задачу будет осуществлять Китайская команда альпинистов (Тибет), которая была создана в тибетской столице Лхаса на прошлой неделе.

«Сперва мы выберем три или четыре точки на северном склоне для размещения останков. Где это возможно, мы будем затем их спускать вниз с горы», — заявил капитан команды Ньима Тсеринг.

Поиск тел является опасным занятием и требует очень много времени и усилий от альпинистов. Широко принятым способом удаления трупов является заворачивание трупов, а затем сталкивание их в расселину во льдах или с крутого сколона. Они также могут быть сверху прикрыты каменным холмиком в форме могилы.

«В настоящее время мы обнаружили 16 трупов по маршруту восхождения на гору с северной стороны», — заявил представитель Ассоциации альпинизма Тибета Дэчэн Удруп, добавив, что недавно альпинисты предоставили точную и надежную информацию о их местоположении.

Отмечается также, что ассоциация пыталась в прошлом году связаться с семьями погибших альпинистов, однако некоторые тела лежат на горе так давно, что их просто невозможно идентифицировать

По словам Ньимы, Тибетский автономный район инициировал кампанию по расчистке горы Джомолунгма от мусора в 2018 году. Тогда было убрано более 8,4 тонны мусора с высоты 5,2 тыс. метров.

Отметим, что восхождение на самую высокую вершину мира далеко не всегда кончалось в истории триумфальным чествованием героической победы человеческого духа над стихией. Зачастую, альпинисты не добирались до заветной вершины, так и оставшись замерзшими лежать на десятки и даже сотню лет, являясь молчаливым напоминанием о идущей по пятам смерти тем, кто решит вслед за ними испытать свой дух в покорении горы. Дело в том, что убрать трупы с высот более 8 км является если не невозможной, то крайне трудозатратной и опасной затеей, которая грозит увеличением числа несчастных.