Чанша, Китай, 24 января, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и еще один получил ранения при обрушении башенного крана в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Башенный кран

Инцидент произошёл около 9:15 по местному времени, когда рабочие занимались демонтажем башенного крана на строительной площадке в уезде Хуажун города Юэян. Два человека погибли на месте, еще двое — в госпитале при оказании им медицинской помощи. Инициировано расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуандун на юге Китая 11 человек погибли во время обрушения дорожного полотна при строительстве метро.