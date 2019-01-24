Казань, 24 января, 2019, 04:56 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», в создании которого 15 лет назад принимало участие министерство земельных и имущественных отношений РТ. Иск к производству пока не принят, дата заседания по рассмотрению обоснованности претензий не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление было подано казанским ООО «Многопрофильная Компания Альфа-Стройпроект», сумма исковых требований — 14 255 990 рублей.

19 июля 2018 года это же ООО выиграло судебный спор у агентства о взыскании 13 849 990 рублей задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 545 286,49 рубля.

Долг возник по договорам подряда на выполнение проектных работ, которые были заключены в 2014−20 015 годах. Исполнитель должен был подготовить проектно-сметную документацию на трёхуровневую подземную автостоянку жилого комплекса по ул. Шульгина в Кировском районе Казани, документацию на жилой дом №1 со встроенным детским садом жилого комплекса с подземной автостоянкой по той же улице, а также выполнить расчёт и разработку железобетонных конструкций на этот жилой дом. По ещё одной договоренности ООО должно было подготовить проектно-сметную документацию жилого дома №2 со встроенными офисами и музыкальной школой жилого комплекса с подземной автостоянкой по тому же адресу, расчёт и разработку железобетонных конструкций на этот жилой дом. Также истец заключил с АО договор подряда на выполнение проектных работ на таунхаусы для первой очереди коттеджного поселка «Загородный клуб» Зеленодольского района Татарии, за которые был выплачен аванс, но 406 тыс. рублей долга так и не были погашены.

По соглашению сторон оплата работ на сумму 16 549 990 рублей должна была быть произведена путём передачи заказчиком проектировщику трёхкомнатной квартиры по ул. Бехтерева-Космодемьянская №2/6 Вахитовского района Казани площадью 112,8 кв. м на сумму 9 024 000 рублей, а оставшаяся сумма задолженности в размере 7 525 990 рублей должны были погасить путем выделения квартир/квартиры общей площадью 136,84 кв. м в проектируемом жилом комплексе по ул. Шульгина.

Свои обязательства агентство не выполнило — долг не был погашен, что и стало основанием для гражданского иска, который суд в июле удовлетворил. Обжаловать решение ответчик не смог.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» учреждено 21 мая 2003 года министерством земельных и имущественных отношений РТ и ООО «Татстрой» (ликвидировано в 2013 году). Уставный капитал АО — 142,3 млн рублей.

Общество числится учредителем и соучредителем пяти юрлиц, в том числе АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ» (создано в 2008 году, уставный капитал — 269,46 млн рублей, второй соучредитель — АО «Таткомменпромкомплект», чьим создателем является минзеимущество РТ). В числе «дочек» АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» также ТСЖ «Загородный клуб» и ООО «Дирекция единого застройщика «Зелёный дол». Гендиректор АО — Андрей Симаков, который также является и директором АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ». Последнее на 31 марта 2016 года являлось основным акционером «материнской» компании с долей 31,39%. Ещё 28,82% принадлежали казанскому ООО «АН-16». В ЕГРЮЛ с таким названием и по этому адресу числится общество, созданное в 2007 году, единственный владелец — Вера Сапарина, которая также является владельцем учреждённого в ноябре 2013 года строительного ООО «ИАРТ Ипотека», чьим гендиректором числится Дмитрий Андреевич Симаков.

На официальном сайте Татарии гендиректор двух ипотечных агентств Андрей Симаков также указан членом коллегии министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики и комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».