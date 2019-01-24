Владивосток, 24 января, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности первого вице-губернатора Вера Щербина считает, что необходимо обсудить наделение Владивостока статусом столицы Приморского края в свете того, что город уже получил статус столицы дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Руководство Приморья готово рассмотреть возможность, а главное необходимость присвоения Владивостоку статуса столицы края. Инициативу озвучила «правая рука» губернатора Олега Кожемяко Вера Щербина на заседании комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания:

«Вопрос статуса Владивостока как столицы Приморского края обсуждали еще в начале 2000-х. Я не исключаю, что нужно вернуться к этому вопросу. Здесь проживает самая большая численность жителей Приморского края, и еще большая часть сюда приезжает. Готовы, во всяком случае, вопрос обсуждать».

Впрочем, с этой же инициативой к тогда ещё врио губернатора Кожемяко и краевым коллегам обращались и депутаты гордумы, поясняя, что прежде чем становиться столицей Дальнего Востока, Владивосток должен обрести местный статус.

По мнению инициаторов, статус позволит привлечь во Владивосток дополнительные средства из бюджетов разных уровней. Именно финансовый вопрос и не давал в прошлые годы определиться со статусом — есть опасения, что муниципальные образования окажутся в невыгодном финансовом обеспечении из-за затрат на Владивосток, которые будет вынужден финансировать краевой бюджет.

Теперь слово за горадминистрацией и региональной — наконец, быть или не быть Владивостоку столицей Приморья. В любом случае Владивостоку в новой столичной роли необходимо будет доразвить инфраструктуру и социально-экономическую основу.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал Указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» — Центр Дальневосточного федерального округа перенесён во Владивосток.

С инициативой перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил Олег Кожемяко, будучи ещё врио губернатора Приморского края.