США, 24 января, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в американском городе Себринг (штат Флорида), сообщает телекомпания CNN.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Сообщается, что мужчина сначала захватил заложников в здании банка, а стрельбу начал после требования сдаться. В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло. Подозреваемый был задержан. Наиболее вероятной версией полиция называет попытку ограбления банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в городе Логан американского штата Нью-Джерси был задержан вооруженный мужчина, который ранее устроил стрельбу и взял в заложники двух женщин на почтовом предприятии UPS. В результате спецоперации злоумышленник был ранен и задержан, женщины не пострадали.