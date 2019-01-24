Хельсинки, 24 января, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Финляндия заняла первое место в рейтинге «хороших стран» (The Good Country Index), сообщил финский МИД со ссылкой на данные рейтинга.

Финляндия

Рейтинг рассчитывается по более чем 30 параметрам на основе данных международных организаций, включая ООН и ЮНИСЕФ. Идея составителей рейтинга такова — измерить, как сильно каждая страна воздействует на общее благо человечества относительно своего размера. Всего в рейтинге перечислено 153 страны.

Согласно данным, с 2017 года Финляндия поднялась с четвертого места на первое и оставила позади Ирландию, Швецию, Германию и Данию. В качестве основных заслуг Финляндии перечисляются материальное благополучие и равноправие жителей, защита окружающей среды, свобода прессы и кибербезопасность.

Россия оказалась в этом рейтинге на 41-м месте, отстав от Соединенных Штатов, занявших 40-ю позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января был опубликован рейтинг самых безопасных стран для туризма. Первое место в этом рейтинге занял Сингапур. В пятерку лидеров вошел также и Узбекистан.