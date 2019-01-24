Пхеньян, 24 января, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа из рук зампредседателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля, вернувшегося из Вашингтона, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Отмечается, сто Ким Чен Ын встретился с северокорейской делегацией, которая ездила в Вашингтон на переговоры с американскими представителями. Им поручено подготовить надлежащим образом второй саммит между главами США и Северной Кореи. Ким Чен Ын также отметил решимость Трампа разрешить вопросы и противоречия на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майк Помпео рассказал о визите в Вашингтон северокорейской делегации во главе с Ким Ён Чхолем. Он добавил, что США и КНДР удалось достигнуть серьезного прогресса со времен первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.