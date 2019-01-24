Вашингтон, 24 января, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Эксперты онлайн-сервиса для путешественников Wegoplace составили рейтинг самых безопасных стран для туризма на основе отчета Solo Travel Safety Report 2019.

Самарканд. Узбекистан

Согласно рейтингу, самой безопасной страной для поездок стал Сингапур. Также в первую пятерку вошли такие страны как Исландия, Норвегия, Финляндия и Узбекистан. Кроме того в рейтинг стран, где безопасно путешествовать, попали Швейцария, Канада, Индонезия, Дания и китайский город Гонконг.

Также опубликованы и самые небезопасные страны для путешествий. В этом антирейтинге лидируют Венесуэла, Афганистан и Южный Судан.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января агентство Bloomberg представило рейтинг самых инновационных стран. Лидером списка стала Южная Корея, с небольшим отрывом опередившая Германию. Также в пятерку самых инновационных стран попал Израиль.