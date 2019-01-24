Абакан, 24 января, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло 23 января провёл рабочую встречу с новым главой Хакасии, коммунистом Валентином Коноваловым. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, на встрече стороны обсудили ход реализации в регионе майских указов президента России и национальных проектов, ход формирования республиканского правительства.

R-19.ru Глава Хакасии Валентин Коновалов (слева) и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Коновалов рассказал Меняйло о ситуации в регионе. В частности, о выполнении программы создания новых мест в школах. Глава и полпред обсудили ещё ряд вопросов, в том числе решение проблем жилищно-коммунального комплекса и прохождение текущего осенне-зимнего сезона. Уточняется, что в Хакасии с начала отопительного периода по 15 января зафиксировано 29 инцидентов на коммунальных сетях:

«Общее состояние жилищно-коммунального комплекса вызывает серьёзные опасения, в частности в городе Черногорске».

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Также речь шла о переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Коновалов подчеркнул, что власти совместно с региональным оператором работают над формированием экономически обоснованного тарифа в интересах населения.

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Меняйло обратил внимание на необходимость своевременной выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы. Также он велел не допускать роста задолженности перед работниками внебюджетных организаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября. Его имя было в бюллетенях единственным, так как все остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой почти 10 лет, с выборов снялись. В день второго тура за Коновалова проголосовали 57,57% избирателей. Инаугурация состоялась 15 ноября. Кстати, Меняйло на инаугурации не было, что породило в регионе слухи об отсутствии поддержки Коновалова.

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