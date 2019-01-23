Давос, Швейцария, 24 января, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Давосе с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

primeminister.am Никол Пашинян и Андрей Костин

Пашинян подчеркнул важность присутствия банка на армянском финансовом рынке и активной инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики. Премьер-министр представил приоритеты бизнес-среды и правительства Армении, развитие экономики и подчеркнул необходимость адекватного реагирования банковского сектора, в том числе банка ВТБ, на сигналы бизнес-сектора. На встрече собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением деятельности банка ВТБ в различных сферах экономики Армении.

Пашинян также встретился с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым. В ходе встречи премьер Армении подчеркнул важность постоянного развития армяно-российских экономических отношений и дальнейшего углубления торгово-экономических связей. В связи с этим собеседники обсудили вопросы, связанные с укреплением связей между бизнесменами двух стран, вопросы привлечения новых российских инвестиций в Армению.