Москва, 24 января, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Российская Федерация уже признала Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и менять это решение не будет. Об этом 23 января заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Сенатор напомнил, что вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов представлял Россию на церемонии инаугурации Николаса Мадуро 10 января. Умаханов передвал поздравления Мадуро от российских лидеров.

«Ничего меняться в позиции не будет», — подчеркнул Климов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января Мадуров вступил в должность президента Венесуэлы после внеочередных выборов главы Боливарианской республики в мае 2018 года.

Однако Национальная ассамблея Венесуэлы, которая контролируется проамериканской оппозицией и фактически отстранена от власти, объявила Мадуро узурпатором. Недавно избранный спикером ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что признает Гуайдо переходным президентом Венесуэлы.