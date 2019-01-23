Вашингтон, 23 января, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен 29 января выступить с ежегодным посланием к конгрессу вопреки призыву спикера палаты представителей Нэнси Пелоси перенести мероприятие. Об этом говорится в заявлении президента, распространённом пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Спасибо за ваше письмо от 3 января, отправленное мне через долгое время после начала шатдауна, с предложением обратиться к народу 29 января. Как вы знаете, я уже принял ваше любезное приглашение, однако затем я получил ещё одно письмо от вас от 16 января, в котором вы выражали озабоченность относительно безопасности выступления из-за шатдауна», — говорится в заявлении Трампа.

По словам главы Белого дома, департамент внутренней безопасности и секретная служба заверили его в том, что «не будет абсолютно никаких проблем с безопасностью в отношении этого мероприятия».

«Поэтому я приму ваше приглашение и выполню свой конституционный долг — донести до народа и Конгресса Соединённых Штатов Америки важную информацию о положении страны», — добавил президент.

Напомним, ранее Нэнси Пелоси направила Дональду Трампу письмо, в котором призвала его отложить своё выступление в конгрессе с традиционным президентским посланием «О положении страны» в связи с приостановкой работы государственных учреждений.

По мнению спикера палаты представителей, для мероприятия был выбран неподходящий момент в условиях правительственного кризиса, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. В качестве варианта она предложила главе Белого дома изложить своё послание в письменной форме.

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