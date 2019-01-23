Киншаса, 23 января, 2019, 23:04 — ИА Регнум. В Конго зафиксировано рекордное для последней вспышки число подтвержденных случаев заболевших лихорадкой Эбола за один день, 23 января передает агентство Reuters.

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Согласно заявлению министерства здравоохранения Конго, за день в провинциях Итури и Северное Киву были подтверждены 14 новых случаев заболевания, что является самым большим числом с начала вспышки Эболы в августе 2018 года.

По информации ВОЗ, к настоящему моменту жертвами Эболы на востоке Конго стали 439 человек. Жертвами Эболы во время эпидемии 2013−2016 годов стали более 11 тыс. жителей Западной Африки.

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