Лондон, 23 января, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Немецкий министр юстиции Катарина Барли сообщила во вторник, 22 января, что она разочарована планом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из тупика Брексита, пишет испанское издание La Vanguardia. Барли также порекомендовала Соединенному Королевству провести второй референдум.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В понедельник Мэй выступила с предложением добиваться новых уступок от Евросоюза, которые позволят избежать появления таможенных пунктов на ирландской границе. «Парламент обязал Мэй представить план Б против ее желания, и премьер-министр ответила легкомыслием, — характеризует ситуацию La Vanguardia. — Были опасения, что план Б окажется новой версией плана А (по ее мнению, «единственно возможного»), но в реальности это сиамские близнецы. Ничего не изменилось».

Речь не зашла ни о втором референдуме, ни о таможенном союзе, ни о продлении сроков, указанных в 50-й статье, ни о норвежской модели взаимодействия с ЕС. Основная мысль Мэй — продолжать переговоры с евроскептиками из ее партии, с DUP (Демократической юнионистской партией Северной Ирландии) и Евросоюзом насчет границы с Ульстером в надежде, что Брюссель наконец уступит.

По этому поводу Катарина Барли, имеющая немецкое и британское гражданство, сказала, что проект соглашения не изменится. Однако добавила, что пространство для маневра, если говорить о календарном графике, может появиться, но для этого нужно провести второй референдум. «Это могло бы уладить ситуацию», — отметила политик. Немецкий министр по делам ЕС Майкл Рот тоже выразил разочарование выступлением Терезы Мэй. «Где план Б?» — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Вечером 21 января спикер немецкого правительства заявил: Германия продолжает выступать за упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза и надеется, что британские власти скоро смогут согласовать предложения, которые поддержит большинство парламентариев. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель обещала сделать все возможное, чтобы обеспечить наличие соглашения о Брексите.

Между тем ирландский вопрос остается в центре внимания. Вчера спикер Еврокомиссии Маргаритис Шинас сообщил, что в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС без предварительных договоренностей между Северной Ирландией и ее соседкой с юга, Ирландской Республикой, возникнет «жесткая граница». Шинас отражает позицию Евросоюза, согласно которой Ирландия, наравне с другими членами блока, должна будет обеспечить работу таможенных служб и контроль над импортом британских товаров после Брексита без соглашения.

В ответ на высказывание Шинаса пресс-секретарь британского премьер-министра заверил, что Соединенное Королевство сделает все, чтобы избежать границы между «двумя Ирландиями».