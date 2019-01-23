Москва, 23 января, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Москве на участке, который ранее предполагалось использовать под коммерческую застройку жилья, будет возведена «Технологическая долина» для Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом российский лидер заявил сегодня, 23 января, на заседании попечительского совета МГУ.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ

«Технологическая долина» МГУ, или просто «Долина МГУ» расположится на участке, ограниченном Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, Мичуринским проспектом и улицей Удальцова. Вся коммерческая часть данного проекта будет удалена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проекте «долина МГУ» ещё в 2013 году заявил ректор университета Виктор Садовничий. В этом масштабном научном центре будут связаны между собой междисциплинарные научно-исследовательские, инновационные и образовательные кластеры вуза.

Также стало известно, что Российская академия наук предлагает создать в Долине МГУ центр хранения и анализа всех научных данных, получаемых в России.