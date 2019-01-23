Тюмень, 23 января, 2019, 21:08 — ИА Регнум. В Тюмени Калининский районный суд вынес приговор бизнесмену Анатолию М. За нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом он осуждён к году условно с двухлетним испытательным сроком, плюс на два с половиной года ему запрещено управлять транспортом.

ДТП

Трагедия произошла 1 июня 2018 года. На своей иномарке Анатолий М. врезался в микроавтобус, водитель которого погиб. Бизнесмен компенсировал семье погибшего моральный и материальный ущерб и примирился с родственниками водителя автобуса. В связи с этим Калининский райсуд постановил прекратить уголовное дело и назначить Анатолию судебный штраф.

Однако с таким решением не согласилась прокуратура. И в декабре уголовное дело снова поступило в Калининский райсуд. Обвинение требовало отправить гражданина в колонию-поселение. Но суд проявил мягкость и назначил наказание без лишения свободы.

Анатолий М. тем не менее недоволен. По его словам, ущерб он возместил и примирился с родственниками погибшего. Как пишет издание 72.ru, его и адвоката устроил бы судебный штраф. Но пока они не решили, будут ли обжаловать приговор.