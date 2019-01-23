Хараре, 23 января, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Военные Зимбабве снова избили гражданских на улицах Хараре и Булавайо — через несколько часов после заявления президента Эммерсона Мнангагвы о недопустимости насилия, 23 января передает агентство Reuters.

Kent Clark Военные Зимбабве

«Солдаты только что подъехали на грузовике и начали избивать людей в торговом центре. Они сказали всем идти домой и спать», — сообщил журналистам житель района Глен-Нора в Хараре.

«Я видела, как они избивали пешеходов прошлой ночью. Люди сейчас боятся выходить на улицу», — заявила журналистам жительница района Мупопома в Булавайо.

Кроме того, несмотря на заявления президента о готовности расследовать неправомерное применение силы военными против гражданских лиц после протестов середины января, несколько сотен задержанных в ходе протестов все еще находятся в тюрьмах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент Мнангагва пообещал провести расследование злоупотреблений со стороны военных и полиции при подавлении протестов в Хараре. Насилие на улицах столицы Зимбабве унесло жизни 12 человек, десятки протестующих были избиты, сотни — задержаны.

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