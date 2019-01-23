Ульяновск, 23 января, 2019, 20:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, которому инкриминировали фальсификацию доказательств. Ему назначен условный срок, сообщает региональное следственное управление СКР.

Sledcom.ru Суд

Перед судом предстал экс-сотрудник отдела МВД Россиии по Заволжскому району Ульяновска. Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года злоумышленник сфальсифицировал несколько протоколов следственных действий по уголовному делу о тяжком преступлении. Факт фальсификации документов был выявлен при рассмотрении уголовного дела в суде.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении»). И назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права три года занимать должности на государственной службе.

Напомним, в 2018 году в Ульяновской области были вынесены приговоры двум полицейским, попавшимся на взятках. В декабре перед судом предстал бывший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинскому району Ульяновска, который пообещал ульяновскому предпринимателю непроведение проверки его коммерческой деятельности за 600 тыс. рублей взятки. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года осуждён бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД. Он признан виновным в получении взятки в 12 млн рублей. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима и 38,55 млн рублей штрафа.