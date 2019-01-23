Донецк, 23 января, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий сдался в плен силам ДНР в ходе разведывательной операции ВСУ на мариупольском направлении. Об этом сообщил 23 января начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ИА Красная Весна Нашивка ВС ДНР

«Вчера на мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырёх боевиков предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов уточнил, что трое украинских военнослужащих скрылись, а четвёртый сдался в плен. В настоящее время он находится на территории ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января в Донецке сообщили, что четверо украинских диверсантов погибли, подорвавшись на минном поле под Авдеевкой.

По данным Народной милиции ДНР, за период с начала 2019 года украинские диверсионно-разведывательные группы уже трижды пытались провести разведку местности вблизи линии соприкосновения под Авдеевкой. При этом все они потерпели неудачу.