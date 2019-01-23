Киев, 23 января, 2019, 20:55 — ИА Регнум. За январь-ноябрь 2018 года Украина на 17% нарастила импорт товаров из Российской Федерации, но при этом сократила продажу своих товаров на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в разделе «Географическая структура внешней торговли товарами», которую приводит государственная служба статистики Украины.

Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

В частности, за 11 месяцев 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3 млрд 331 млн долл., что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом импорт товаров из России составил 7 млрд 415 млн долл. Таким образом, Украина нарастила отрицательное торговое сальдо с Россией до 4 млрд 84 млн долл.

Украинский Госстат не приводит конкретную структуру торговли товарами с Россией.

В 2018 году Украина традиционно поставляла на внешние рынки продукцию черной металлургии, сельхозтовары, минеральные продукты, а также машины и оборудование.

По данным Госстата, за 11 мес. 2018 года недрагоценные металлы и изделия из них составили львиную долю украинского экспорта — 24,9% (10 млрд 750 млн долл.), что на 17% больше, чем в прошлом году. В частности, 21,2% пришелся на экспорт черных металлов, что на 16% больше показателей 2017 года. При этом на продукцию растительного происхождения пришлось 20% экспорта (рост на 6% — до 8,913 млрд долл.) Из них на зерновые культуры приходится 15%, на семена и плоды масличных культур 4,2%, жиры и масла 9,4%, готовые пищевые продукты 6,4%.

Отметим, что третью строчку в экспорте Украины прочно занимают машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование — 9,9% или 4 млрд 265 млн долл., что на 11% больше по сравнению с январем-ноябрем 2017 года. В этом сегменте Украина продает ядерные реакторы, котлы и машины (3,6%), а также электрические машины (6,3%). Также важным экспортным товаром Украины являются минеральные продукты. На них пришлось 9,2% экспорта (рост на 9,6% — до 3,969 млрд долл.), из них на руды, шлак и золу — 6,4%.

Традиционно Украина импортирует газ, нефть, разные виды топлива, продукцию химической отрасли, широкий спектр машин и оборудования. Примечательно, что за 11 мес. 2018 года Украина резко — на 22,4% нарастила импорт машин, механизмов и электротехнического оборудования — до 10,865 млрд долл. (20,8% в общей структуре импорта).

По данным Госстата, на 16% вырос импорт минеральных продуктов, который составил 25% (или 13,102 млрд долл.) от всего украинского импорта. Так, на долю минерального топлива, нефти и нефтепродуктов пришлось 23,7% (рост на 17,3%). При этом 12,4% (на 6,443 млрд. долл.) импорта пришлось на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января президент Украины Петр Порошенко отметил, что доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%.

«Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС», — сообщил Порошенко.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в торговых отношениях Украины и ЕС начала применяться Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Напомним, по данным государственной фискальной службы Украины, в январе-ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил $40,51 млрд. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($35,89 млрд). В ГФС сообщили, что экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до $16,41 млрд, импорт — на 11% до $22,1 млрд. Отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет $3,69 млрд.