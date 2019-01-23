Москва, 23 января, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В Госдуме едва верят в то, что в одной из школ Приморья «авторитеты» прочитали детям лекцию о половом воспитании и констатируют, что запреты не сработают.

Life-Of-Pix Авторитет

«В поселке в Приморье произошла совершенно дикая история. В школу позвали местных бандитов прочитать детям лекцию о том, как себя нужно вести «по жизни». Поверить в такое трудно, местные власти пока в ужасе говорят о «проверке информации», но в самой школе все уже подтверждают», — написал в Facebook депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Депутат возмущен тем, что усилия законодателя по защите несовершеннолетних оказываются тщетными.

«То есть вот чего стоят все возрастные рейтинги, защита детей от нежелательной информации и т. д.: в итоге в школу просто приходят бандиты объяснять, что такое жизнь по понятиям», — указал парламентарий.

Тумусов уверен, что запреты не сработают.

«Конечно, здесь не сработают никакие запреты. Нельзя законом объяснить, почему бандитов нельзя пускать к детям. Работать должно общество: огласка, осуждение и демонстрация совсем другой нормы. Нормы, при которой успеха в жизни достигает честный человек, а не преступник. Но пока, к великому сожалению, в России это только слова», — констатировал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку сведений о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками 5−7-х классов. Прокуратура Приморского края организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании.

В то же время исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок опроверг информацию о том, что в одной из школ Первомайска была организована лекция с участием криминальных авторитетов.