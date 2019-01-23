Кемерово, 23 января, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку после появления информации о голодных обмороках учеников в ряде школ Кузбасса. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

По сообщению СК, в ходе проверки будут установлены школы, где якобы имели место факты падения учеников в голодные обмороки. Следователи также установят, были ли подобные случаи на самом деле.

Кроме того, этим делом займется и местная прокуратура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил, что в некоторых школах Кузбасса ученики стали падать в голодные обмороки из-за того, что их родители не могут оплатить питание своих детей в школах.

Кислицын назвал проблему комплексной, так как малоимущие семьи могут получать питание для своих детей в школах бесплатно, но семьи боятся получать статус малоимущих, так как из-за этого они испытывают повышенное внимание опеки.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что дал поручение проверить информацию детского омбудсмена, а также посетовал, что Кислицын не обратился сразу к нему, как только выявил эту проблему, а зачем-то выжидал месяц.