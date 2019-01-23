Салехард, 23 января, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В Салехарде 63-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 3,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении МВД России.

sabinevanerp Пожилая женщина с телефоном

Всё началось 29 октября 2018 года. На мобильный телефон гражданки дозвонилась некая женщина, которая объявила, что за заказанные лекарственные мази ей положена компенсация. Но чтобы её получить, нужно заплатить налог. Пенсионерка клюнула на эту удочку. С 31 октября по 18 декабря на разные банковские счета она перевела более 3,7 млн рублей.

Кончилось всё тем, что женщина написала заявление в полицию. И там возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Мошенников сейчас ищут, а гражданам очень советуют быть бдительными и не попадаться на уловки.