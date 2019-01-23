Киев, 23 января, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Власти Украины в 2018 году запретили въезд в страну почти 6,5 тысячи граждан России. Об этом 23 января сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

"Почти 6,5 тысячи граждан Российской Федерации мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем в 2017 году, и это на фоне того, что на Украину стало ездить меньше российских граждан», — сказал Слободян.

По его словам, основными причинами для запрета на въезд были неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания в ходе предыдущих поездок, а также посещение гражданами Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября с введением военного положение в ряде областей Украины въезд в страну был временно запрещён для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Несмотря на прекращение действия военного положение в конце года, ограничения на въезд граждан России на Украину были сохранены.