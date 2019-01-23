Казань, 23 января, 2019, 19:29 — ИА Регнум. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот таможни Татарии вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил $4,924 млрд. Об этом заявил начальник таможни республики, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост оборотов торговли

Торговые операции через таможню осуществляли 1,156 тыс. участников внешнеэкономической деятельности против 1,139 годом ранее.

Физический объем грузов превысил 4 млн тонн, из которых 1,1 млн тонн при импорте товаров, 3,1 млн тонн — при экспорте.

Системой tax free в республике воспользовались только шесть иностранцев.

«Пока система используется не очень активно», — отметил Мавликов и добавил, что все случаи были зафиксированы во время чемпионата мира по футболу. Общая сумма чеков в системе tax free составила 860 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего по итогам прошлого года объем внешей торговли Татарии вырос на 12% — до $19 млрд. В структуре товарооборота экспорт составил $15,1 млрд, увеличившись на 15,3%, импорт — $3,9 млрд при росте в 1,5%.