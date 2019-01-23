Киев, 23 января, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Европейский союз хочет, чтобы российский Газпром подписал газовый контракт с «Нафтогазом», который исключает монопольное право российской компании на украинскую трубу, а также содержит гарантии прокачки 80−90 млрд кубов газа в год. Об этом 23 января написал в Фейсбуке инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя итоги второго раунда трехсторонних газовых переговоров Украина — Россия — ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Но пока Европа сделала предложение, которое полностью устраивает Украину. И не устраивает Газпром. И это большой успех, который нельзя недооценивать. Пока Европа играет на нашей стороне. И делает предложение, которое основано на украинских желаниях. Потому что там и европейские правила транзита (никакой монополии у Газпрома на украинскую трубу, даже если у Украины и будет обязательство по транзиту), и гарантия на прокачку определенного объема газа. Не смешных 20 млрд кубов, а порядка 80−90 млрд», — отметил Фурса.

По его словам, Газпром рассчитывает на смену власти на Украине и менеджмента «Нафтогаза» в 2019 году.

«Газпром», «Нафтогаз» и европейцы снова встретились. И снова разошлись. До выборов. Потому что договориться они не могут. У сторон слишком разные интересы. Газпром хотел бы просто продолжить гениальный контракт от 2009 года. Когда могут качать газ через Украину. А могут не качать. И ничего им за это не будет… И вся надежда Газпрома только на украинских избирателей», — считает Фурса.

Эксперт отметил, что в Кремле рассчитывают, что новые украинские власти откажутся взыскать с российской компании $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, а также не станут прописывать в новом контракте обязательные для России объемы транзита газа.

«И Газпром втайне (а иногда и вслух) надеется, что после выборов менеджмент «Нафтогаза» сменится. И новые лица, или новые старые лица, которые, конечно же, не будут нервировать население своей высокой официальной зарплатой, согласятся подписать краткосрочный контракт. А может быть, ради этого, ради обещаний (а не обязательств) Газпрома качать газ согласятся еще и забыть о долге в $2,6 млрд. И пока такие надежды у руководства Газпрома есть, они точно не намерены договариваться с текущим менеджментом. Поэтому следующая встреча и состоится в мае. Когда станет ясно, насколько беспочвенны были надежды Газпрома», — пояснил Фурса.

Эксперт напомнил, что «Нафтогаз» заинтересован подписать долгосрочный контракт с Газпромом и максимально увеличить транзит российского газа по украинской газотранспортной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Брюсселе прошел второй раунд переговоров между ЕС, Россией и Украиной относительно будущего транзита газа через Украину. По итогам переговоров коммерческий директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко обвинил российскую сторону в шантаже Украины и затягивании переговоров. При этом Витренко заверил, что Киев не откажется от 2,7 млрд долл., которые Газпром должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, 21 декабря 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), вдвое снизила тарифы на услуги транспортировки природного газа. Так, тариф на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в газотранспортную систему снизился в 2,1 раза: с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС). Тарифы для точек выхода снижены в 1,5−2,1 раза.

В 2017 году доходы Украины от транзита российского газа составили около 3 млрд долл. В январе госкомпания «Укртрансгаз» сообщила, что транзит российского газа через Украину по итогам 2018 года сократился на 6,7 млрд кубометров, до 86,8 млрд кубометров.