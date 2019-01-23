Калуга, 23 января, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Четыре выезда по адресам бесхозяйственности уже осуществили калужские общественники в рамках нового городского проекта «ТОС-контроль». Как сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, о первых итогах деятельность нового общественного проекта «ТОС-контроль» рассказали журналистам руководители правления Ассоциации ТОС Калуги и «Общественного центра ЖКХ» Эльвира Капитонова и Татьяна Коняхина, а также заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий Иванов, начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская, председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений.

Kaluga-gov.ru Журналистам рассказали о новом проекте «ТОС-контроль»

По словам спикеров, калужский проект «ТОС-контроль» предусматривает деятельность комиссии, в которую входят представители территориального общественного самоуправления, депутатского корпуса, управляющих компаний, представителей горуправы и Госжилинспекции. Комиссия выезжает по жалобам калужан, приходящим на электронную почту или по телефону, посещает те дворы, где конкретная управляющая компания не выполняет свои функциональные обязанности.

В ближайшей перспективе общественники намерены продолжать еженедельные рейды по проблемным адресам. Было подчёркнуто, что сфера деятельности «ТОС-контроля» не ограничивается только уборкой снега и сбиванием сосулек. В дальнейшем это будет и приёмка дорог, дворовых территорий, а также многое другое, что может войти в компетенцию общественного контроля. «ТОС-контроль» помогает и координирует усилия контролирующих ведомств, собирает претензии жителей, помогает им разъяснить причины неухоженности их дворов.

«Общественные рейды помогают выяснить, в состоянии ли управляющие компании реально решать хозяйственные вопросы. В особых случаях деятельность «ТОС-контроля» может инициировать процедуру лишения лицензии нерадивой управляющей компании. В принципе, работа ЖКХ в нашем городе — дело общее. И зоны ответственности тех или иных участников процесса нужно контролировать. Всем вместе это делать гораздо проще, а главное — эффективнее», — заявила глава правления Ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года call-центр Государственной жилищной инспекции области принял от калужан около 1700 обращений и жалоб. Почти все они не решались и только фиксировались чиновниками, оставаясь на контроле. Между тем, в настоящее время в Калуге работает 69 управляющих компаний. Большинство из них со своими обязанностями справляются плохо. По мнению калужского градоначальника Дмитрия Разумовского, городу сегодня нужно максимум 25 управляющих компаний, в связи с чем он предложил ввести мораторий на выдачу лицензий управляющим организациям. Губернатор Анатолий Артамонов согласился с мнением главы областного центра и поручил Государственной жилищной инспекции области в два раза сократить количество управляющих компаний в Калуге, и это при том, что на данный момент в городе уже лишились лицензии 32 управляющих организации.