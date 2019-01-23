Москва, 23 января, 2019, 19:11 — ИА Регнум. 23 января перед попечительским советом МГУ президент РФ Владимир Путин встретился со студентами университета. Молодые люди попросили поддержать идею проведения Всероссийского театрального фестиваля. Глава государства, по сообщению ТАСС, одобрил эту инициативу: «Это хорошая идея, прекрасная просто. Мы расширим палитру возможностей Года театра за счёт людей, которые занимаются непрофессионально, но любят театр. Мы готовы сделать это и в рамках общих мероприятий, связанных с Годом театра», — сказал президент.

Кузьма Петров-Водкин Театр. Драма. 1907 г

2019 год объявлен в России Годом театра. В течение года по всей стране пройдут сотни мероприятий.