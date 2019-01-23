Рим, 23 января, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Если Франция готова предоставить кому-то свое место в Совете безопасности ООН, этот вопрос следует обсудить на общеевропейском уровне, заявил в кулуарах Давосского форума в среду, 23 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

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Стремиться к получению еще одного места одной конкретной европейской страной «не может быть нашей целью», сказал Конте.

Как сообщалось ранее, в Ахенском соглашении, подписанном руководителями Франции и Германии, сказано, что Париж и Берлин будут вместе стремиться к получению Германией постоянного места в Совете безопасности ООН.

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