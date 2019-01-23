Тверь, 23 января, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Сотрудникам скорой помощи Твери и Калининского района повысят заработную плату — в 2019 году на эти цели из бюджета будет направлено более 153,8 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, финансирование этого направления предусмотрено ежегодно в рамках госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 2019−2024 годы. Об этом говорилось на заседании правительства региона 23 января, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Скорая помощь

«В первую очередь, повышение заработной платы коснётся сотрудников скорой помощи региональной столицы и Калининского района. Далее будем проводить эту работу в других муниципалитетах. Перед нами стоит задача по сокращению времени ожидания приезда бригад скорой помощи. Кроме укрепления материально-технической базы службы, необходима также хорошая система мотивации сотрудников», — рассказал Игорь Руденя журналистам по итогам заседания правительства.

В 2019 году врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тыс. рублей, для среднего медперсонала выплаты составят 14,4 тыс. рублей.

Напомним, на 2019 год в регионе запланирован ввод в промышленную эксплуатацию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», которая в том числе включает скорую медицинскую помощь. На данный момент ведётся работа по обеспечению диспетчеризации «скорой». Обновляется и транспортный парк: в конце 2018 года глава региона вручил представителям муниципальных образований ключи от 24 новых машин скорой помощи, отделению экстренной и неотложной медицинской помощи областной клинической больницы был передан реанимобиль на базе автомобиля Ford Transit, приобретенный Фондом губернатора Тверской области «Созидание». Всего с 2016 года для службы скорой медицинской помощи Верхневолжья закуплено 76 автомобилей.