Махачкала, 23 января, 2019, 18:45 — ИА Регнум. В Каякентском районе Дагестана прошли обыски в здании местного отделения компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». Оперативно-поисковые мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана. Задержан и решением суда заключен под стражу начальник отделения, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе министерства.

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Обыски были связаны с расследованием уголовного дела по статье «Мошенничество», по которому проходят сотрудники абонентского пункта районного отделения энергетической компании. Работники подозреваются во внесении в отчетную базу недостоверных сведений, что причинило газовой компании ущерб в размере 900 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были задержаны и заключены под стражу бывший начальник пункта абонентской службы в Каякентском районе и его знакомый-подельник. Прокуратура установила, что с февраля по декабрь 2018 года контролеры занимались начислением липовых долгов на счета добросовестных потребителей. Таким образом задержанные пытались скрыть потери и хищения газа.