Рим, 23 января, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Рост ВВП Италии в 2019 году может составить 1,5%, заявил в интервью Bloomberg в среду, 23 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

В 2018 году ВВП Италии вырос на 1%.

Прогноз Центробанка страны на 2019 год — рост ВВП на 0,6%. Аналогичный прогноз дали и эксперты МВФ.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал заявление экспертов МВФ, которые включили Италию в список «угроз мировой экономики».

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