Вашингтон, 23 января, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В южно-корейские СМИ просочилась информация о переговорах между США и Южной Кореей по вопросу оплаты присутствия американских войск в этой стране. На прошлой неделе представитель США поставил вопрос о необходимости платить за американское военное присутствие в Южной Корее как минимум 1 триллион долларов. В противном случае США могут вывести свои войска с полуострова.

США и Южная Корея pacom.mil

В настоящее время в Южной Корее находится 28,5 тысяч военнослужащих США. На возмещение расходов по их содержанию Сеул выплатил в прошлом году около 960,2 миллиарда вон (852 миллиона долларов). Это составляет половину всей суммы на содержание данного воинского контингента, вторую половину расходов несут США.

Обе страны обсуждают продление двустороннего договора с марта 2018 года, поскольку срок действия текущей сделки истек в конце прошлого года. Даже после десяти раундов переговоров обе стороны не смогли преодолеть разногласия и договорились продолжить переговоры.

Позиция Вашингтона — Республика Корея должна платить не менее 1 триллиона долларов (1,1 триллиона вон), а позиция Сеула — платить не более 1 триллиона вон.

По словам местного источника, чиновник правительства США сказал, что позиция президента США Дональда Трампа достаточно жесткая: «Либо они [Южная Корея] платят, либо мы выходим».