Флагстафф, США, 23 января, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Южнокорейский студент пострадал во время экскурсии по Национальному парку Гранд-Каньон в США, сообщает The Korea Times Daily.

Bureau of Land Management Гранд-Каньон

Согласно информационному источнику, 25-летний студент из Южной Кореи после окончания университета поехал по языковой программе в Ванкувер, Канада. Согласно сообщению родственников молодого человека данная программа была выбрана из-за выездной экскурсии в Национальный парк Гранд-Каньон, расположенный в штате Аризона, США.

По сообщению генерального консула Республики Корея в Лос-Анджелесе и местных СМИ, молодой человек посетил Национальный парк Гранд-Каньон 30 декабря 2018 года вместе с языковой группой примерно в 4 часа по местному времени. Однако в период свободного времени южнокорейский студент сорвался со скалы на несколько десятков метров вниз в районе Южный Рим.

Точная причина и место откуда упал 25-летний студент до сих пор не известны.

После инцидента спасательная команда доставила молодого человека на вертолете в близлежащий медицинский центр г. Флагстафф, штат Аризона. Известно, что южнокорейский студент с согласия родителей перенес три операции на головном мозге.