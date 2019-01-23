Брюссель, 23 января, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Представитель Брюсселя на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье считает, что подготовка к жесткому сценарию Brexit «важнее, чем когда-либо», 23 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Сегодня есть два возможных сценария: первый — упорядоченный выход на основе соглашения, которое мы шаг за шагом строили с Великобританией в течение последних 18 месяцев; второй — беспорядочный выход, оставляющий ЕС без сделки», — заявил Барнье на встрече с профсоюзами в Брюсселе.

По словам Барнье, в британской Палате общин, «по-видимому, существует большинство, выступающее против отказа от сделки». Но, по его мнению, «противодействие отсутствию соглашения не предотвратит отсутствие соглашения».

Читайте также: У Брюсселя есть два предложения рыбакам в случае «жесткого Brexit»