Владимир, 23 января, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, который подозревается в хищении бюджетных денег, до 18 марта отправили под домашний арест. Такое решение 23 января принял Октябрьский районный суд Владимира.

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О домашнем аресте ходатайствовали правоохранители. Как сообщил портал «Зебра ТВ», гособвинение аргументировало свою позицию тем, что Игорь Конышев, в частности, имеет заграничный паспорт и часто выезжает за пределы России. Защита подозреваемого просила выпустить бывшего главу музея под залог от 700 тыс. до 1 млн рублей. В результате суд решил, что следующие два месяца Игорь Конышев проведет под домашним арестом.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Конышев, а также его заместитель Александр Трушинский и директор ООО «Айкитти», которое делало сайт учреждения, Сергей Картинцев подозреваются в хищении государственного имущества. По мнению следователей, они нажились на создании сайта учреждения, которое обошлось почти в 4 млн рублей. Все фигуранты признали свою вину.

Игорь Конышев был назначен гендиректором ВСМЗ в 2016 году. Контракт на производство сайта был подписан в начале 2017 года. Представители общественности уже тогда заявляли, что стоимость ресурса слишком велика. Кроме того, претензии к руководителю музея были и по другим поводам. Например, представителям общественности не понравилась переделка культурно-образовательного центра «Палаты» и закрытие Детского музейного центра. Игорь Конышев покинул пост в ноябре 2018 года. Сам он сообщал, что планирует работать над другим проектом.