Чебоксары, 23 января, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что в республике будут «претворять в жизнь» транспортную реформу, которая началась в Чебоксарах и «проходит непросто». По его словам, приоритетом будет безопасность дорожного движения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 января, руководитель республики заявил в своём послании Госсовету.

ИА Красная Весна Автобус ПАЗ-672 на газу.

Михаил Игнатьев сообщил, что «в последние годы жители республики часто обращались с требованием навести порядок в транспортном обслуживании граждан частными перевозчиками».

"Жаловались на многочисленные нарушения водителями маршруток правил дорожного движения. В прошлом году в городе Чебоксары началась транспортная реформа. Основными целями являются сокращение дорожно-транспортных происшествий, упорядочение движения общественного транспорта. Но, как и любая реформа, она проходит непросто и не может устраивать абсолютно всех. Многие жалуются сегодня на то, что изменились привычный для них ритм и логистика движения общественного транспорта.

Дорогие друзья, я хочу подчеркнуть: безопасность дорожного движения — превыше всего. И поэтому мы последовательно, шаг за шагом, учитывая мнение граждан, это приоритет, претворять реформу в жизнь», — сказал глава Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2018 года в Чебоксарах действуют 24 автобусных маршрута. Были отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов. Первые дни реформы вызвали наибольшие нарекания и возмущение у жителей юго-западного района Чебоксар — в результате с 4 декабря улучшено транспортное сообщение по направлению юго-западный район — северо-западный район за счёт увеличения числа единиц троллейбусов и рейсов. Вопросы по ряду маршрутов были вынесены на обсуждение. Транспортная реформа также планируется и на межмуниципальных маршрутах, начавшись с оптимизации сети маршрута Чебоксары — Новочебоксарск.