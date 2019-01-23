Владивосток, 23 января, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о том, что в сельской школе в Михайловском районе Приморского края местные «криминальные авторитеты» прочитали школьникам лекцию о разнообразии половых предпочтений. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Приморскому краю.

Мерет Оппенгейм. Объект (Меховой чайный прибор). 1936

Ранее в сети интернет появилась информация о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин провели довольно «странный» урок перед мальчиками 5−7 классов в грубой форме.

Используя ненормативную лексику, мужчины объясняли детям, что сексуальных домогательств мальчиков к мальчикам быть не должно, «что делать в жизни и не делать», а также «что с ними будет на зоне», если они будут иметь интимные отношения друг с другом.

Также утверждалось, что детям запретили рассказывать о встрече родителям и учителям.

Директор сельской школы не отрицает, что подобное мероприятие состоялось, но настаивает, что «урок» был проведен по настоянию главы сельского поселения Александра Ухаботина, который ранее к тому же работал в данной школе. Урок проводили некие знакомые Ухаботина, среди которых был «смотрящий за селом», на которого детям посоветовали равняться.