Калуга, 23 января, 2019, 15:59 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 23 января, состоялось первое в 2019 году заседание Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 23.01.2019

Перед началом работы были вручены медали и почётные грамоты. Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» был награждён главный инженер МУП «Управление калужского троллейбуса» Расим Шарипов. Депутату Городской думы, председателю ТОС «Наш Терепец» Андрею Линкову были вручены сертификаты участника Всероссийского конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления. Территориальная община «Наш Терепец» была отмечена за проекты по развитию местной среды проживания и сохранению историко-культурного наследия.

Депутаты заслушали отчёт главы городского самоуправления за 2018 год. План работы Городской думы в прошлом году был выполнен на 100%. В 2018 году было проведено 27 заседаний думы, на которых было принято 307 решений. Среди наиболее важных решений — утверждение Стратегии социально-экономического развития Калуги до 2030 года, принятие бюджета города и совершенствование Устава Калуги.

«Городская дума системно и качественно работала над созданием нормативно-правовой базы местного самоуправления, на основе которой живет и развивается наш город, — подчеркнул Александр Иванов. — Результаты деятельности Городской думы — это итог труда всех депутатов по основным направлениям деятельности, в которой главной задачей является работа, направленная на повышение уровня жизни горожан».

Отчёт был принят, работа главы городского самоуправления была признана удовлетворительной. Был принят и отчёт заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова.

«Особое внимание в 2018 году депутаты уделяли работе с избирателями, — отметил Сергей Павлов. — На личных приёмах к депутатам обратились 4606 человек. 53% обращений было связано с вопросами ЖКХ, 15% — с социальными вопросами, по 10% обращений требовалась юридическая консультация. Количество положительно рассмотренных вопросов составило 40% — 1859».

Работа заместителя председателя Городской думы была признана удовлетворительной. Также были заслушаны отчёты и признана удовлетворительной работа председателей комитетов Городской думы. Был утверждён план работы Городской думы на 2019 год.

В рамках часа контроля была рассмотрена информация об уборке дорог и дворовых территорий и очистке наледи с крыш. Первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков сообщил депутатам, что механизированную уборку города ежедневно осуществляют порядка 200 единиц техники, на ручной уборке задействовано порядка 150 человек. Определённые проблемы создаёт большое количество автотранспорта, припаркованного на обочинах дорог. В связи с этим в городе было установлено 76 знаков, запрещающих парковку по чётным/нечётным числам, тем не менее, городским службам для очистки улиц приходится эвакуировать припаркованные автомобили. Отмечалось большое количество нареканий, вызванных некачественной работой управляющих компаний.

Депутат Городской думы, председатель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова сообщила коллегам, что общественной комиссией «ТОС-контроль» было проведено четыре рейда, осмотрено 16 дворовых территорий.

«Рейды проводились по обращению жителей, все их жалобы подтвердились, — рассказала коллегам Эльвира Капитонова. — Силами городских коммунальных служб во дворах были выполнены работы по уборке снега и удалению наледи, счёта за выполненные работы будут выставлены управляющим компаниям, обслуживающим эти дома».

«В поле зрения «ТОС-контроль» попадают одни и те же управляющие компании, которые уже давно пора внести в чёрный список», — добавила депутат Городской думы, руководитель общественного центра ЖКХ Татьяна Коняхина.

Депутат Михаил Смирнов поднял вопрос уборки дорог третьей категории, которые в настоящее время убираются по заявочному принципу. Депутат предложил перейти к плановой уборке таких улиц после снегопадов. Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов затронул вопрос удаления наледи с крыш и козырьков зданий.

«Некоторые управляющие компании долго тянули с началом работ по удалению наледи, в результате многие сосульки достигают полутора метров и при сбивании повреждают конструктивные элементы зданий и кондиционеры, — отметил Сергей Павлов. — Необходимо разработать технический регламент для подобных работ, также следует рассмотреть возможность установки на зданиях специальных конструкций для защиты окон и кондиционеров».

Вопросы будут проработаны управлением городского хозяйства.

Глава городского самоуправления Александр Иванов предложил на следующем заседании думы рассмотреть вопрос оптимизации работы управляющих компаний.

«Некоторые руководители управляющих компаний даже не считают нужным участвовать в совещаниях, которые проводит управление городского хозяйства, — отметил Александр Иванов. — Уверен, что так же халатно они относятся к исполнению своих обязанностей по управлению жилым фондом, такие управляющие компании должны уйти с рынка».

В ходе часа контроля был рассмотрен и вопрос о переходе потребителей на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть». Муниципальное предприятие «Калугатеплосеть» обслуживает 2008 домов, на прямые платежи переведён 761 дом. Как сообщил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия Николай Батов, причиной медленных темпов перехода на прямые платежи является низкая активность жителей и отказ от сотрудничества руководства ряда управляющих компаний. При отсутствии решения собственников, перевод дома на прямые расчёты возможен только по решению суда. В настоящее время в судебном порядке решается вопрос о переходе на прямые платежи 213 домов. Кроме того, в ближайшее время будут проведены переговоры с руководителями управляющих компаний, отказывающихся подписывать акты сверки.

«Необходимо активизировать работу с жителями, убедить их в том, что переход на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть» полностью отвечает интересам собственников жилья, — заявил Александр Иванов. — Это позволит отсечь от финансовых потоков недобросовестные управляющие компании, жители будут платить только за потреблённые ресурсы. В течении шести месяцев «Теплосети» необходимо полностью завершить работу по переходу на прямые платежи».

Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.