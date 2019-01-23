Санкт-Петербург, 23 января, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Большой морозильный рыболовный траулера проекта СТ-192 заложили в среду, 23 января, на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Это первый из серии супертраулеров нового поколения. Заказчик судна — ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Закладка траулера

Супертраулер проекта СТ-192 предназначен для добычи минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту с последующей транспортировкой в порт. На судне будет смонтирован рыбоперерабатывающий комплекс и рыбомучная установка.

Таких больших рыболовных судов в России не строили с советских времен, причем, СТ-192 по всем параметрам и оснащенности превосходит похожие советские образцы.

Экипаж 108-метрового судна составляет 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса, скорость хода — 15 узлов, автономность — 45 суток.

Как отметили на «Адмиралтейских верфях», контракт на строительство шести супертраулеров с возможностью добавления еще трех подписан в октябре 2017 года. В апреле 2020 года первое судно по контракту должно быть сдано заказчику.

Напомним, что АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) — центр неатомного подводного кораблестроения России. В строительстве находится две серии подводных лодок, серия патрульных ледоколов для ВМФ России и ледокол «Виктор Черномырдин». Численность сотрудников предприятия составляет 6300 человек.