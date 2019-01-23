Санкт-Петербург, 23 января, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Обвинение по резонансному уголовному делу о гибели двух молодых людей при прорыве теплотрассы в Санкт-Петербурге 28 сентября 2018 года предъявлено старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Об этом сегодня, 23 января, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Procspb.ru Место ЧП на Измайловском проспекте

Мужчине вменяется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, выразившееся в нарушении требований нормативно-правовых документов, повлекшее гибель людей.

Напомним, 20-летние Андрей Начинкин и Максим Шустов погибли, когда их накрыло кипятком из-за технологического прорыва трубы на Измайловском проспекте, д. 20 — они были посетителями кафе «Типичный Питер», расположенного в полуподвальном помещении этого дома. Кафе залило горячей водой после прорыва трубопровода, принадлежащего АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Трагедия произошла в первые же часы отопительного сезона 2018/2019 года и вызвала большой общественный резонанс. Происшествие в Петербурге было взято на контроль в Минстрое и СКР.

Обвинение 36-летнему сотруднику «Теплосети» предъявлено в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). За это диспетчеру грозит до четырех лет колонии. Пока что мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, ежегодно на инженерных сетях Петербурга происходит более 5 тыс. дефектов, то есть, примерно по 10 дефектов и аварий в день. В целом в городе около 30% труб уже выработали свой эксплуатационный срок.

После трагедии на Измайловском проспекте в Петербурге провели дополнительную проверку инженерных сетей вдоль домов, где в подвальных помещениях расположены кафе и рестораны.