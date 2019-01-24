Улан-Батор, 24 января, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар заявил, что в скором времени его страну ждет пик выплат по внешнему долгу. Судя по его словам, долг правительства этой страны в 2016 году составлял 78,8% к ВВП, в 2017 году — 74,4%, а в начале 2019 года — уже до 60,9%. Чем настораживает эта цифра, обсудил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ доктор экономических наук, профессор Монгольского государственного университета Базарын Санжмятав.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Суммы, необходимые для выплат по долгу в 2019 и 2020 годах, будут не так велики, но в дальнейшем они резко растут, — говорит профессор. — Правительству необходимо выплатить в 2021 году — 500 млн долларов от бонда «Мазаалай», в 2022 году — 1 млрд долларов бонда «Чингис», в 2023 году более 1 млрд долларов бондов «Герегэ» и «Чингис» и 600 млн долларов бонда «Хуралдай».

Превышение внешнего долга Монголии (на конец третьего квартала прошлого года) ВВП этой страны более чем вдвое указывает на риск для экономической безопасности государства. Расплачиваться с долгами Монголия намерена за счет поступлений в государственный бюджет, включая доходы от горнорудной промышленности, а также за счет выпуска новых бондов для погашения долгов предыдущих бондов.

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