Санкции давят на Казахстан, Польша модернизирует Ми-24: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Казахстан сократит влияние антироссийских санкций;
- В Польше изучат возможности модернизации вертолетов Ми-24;
- Дальность ракеты 9М729 стала меньше на десять км;
- Жители Сибая вновь задыхаются;
- В Крыму опознали тела всех погибших моряков.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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