Москва, 23 января, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Государственная дума России приняла решение упразднить Борисоглебский районный суд в Ярославской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой упразднить суд выступила Ярославская облдума по просьбе областного суда. Депутаты сообщали о низкой загрузке судей.

Borisoglebsky.jrs.sudrf.ru Борисоглебский районный суд

Против этого возражали местные власти и жители района, для которых перенос суда в соседний районный центр Ростов Великий приносил бы неудобства. От Борисоглебского до Ростова — 21 километр.

Изначально предполагалось, что суд будет ликвидирован как юридическое лицо, а судьи останутся работать в Борисоглебском. Но в итоге было принято другое решение — судопроизводство будет вершиться в Ростове, а в Борисоглебском останется только постоянное судебное присутствие, где у местных жителей будут принимать документы.

Остается только добавить, что суд в поселке располагался в деревянной избе.