Бразилиа, 23 января, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Ряд торговых миссий как в Европу, так и в Азию направит в ближайшее время Бразилия, заявила глава Минсельхоза страны Тереза Кристина, сославшись на содержание выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе нового президента Жаира Болсонару, сообщает 23 января Синьхуа.

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Тереза Кристина собирается лично возглавлять делегации, чтобы добиться открытия новых рынков сбыта бразильской продукции; сельскохозяйственная продукция традиционно является важнейшей статьей бразильского экспорта.

В заявлении глава Минсельхоза связала расширение экспорта продукции аграрного сектора своей страны с последовательным отстаиванием ценностей так называемого «устойчивого развития». Свои надежды в условиях дискриминации бразильского продукции в Европе, в частности во Франции, она связывает с Азией. Именно поэтому китайская сторона уделяет этому вопросу повышенное внимание.

Известно между тем, что новоизбранный бразильский президент Болсонару сразу после вступления в должность выступил с рядом критических замечаний в адрес России и КНР, с которыми его страна входит в объединение БРИКС, и китайский расчет очевидно строится на поиске развязок в любых вопросах экономического и торгового взаимодействия. Ведь в Бразилию еще со времен «левого» президентства Дилмы Русефф вложены значительные китайские инвестиции.