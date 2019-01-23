Макассар, Индонезия, 23 января, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Из-за наводнения, а также сильных ветров и проливных дождей, которые обрушились на восемь районов в провинции Южный Сулавеси (Индонезия), девять человек погибли, десять объявлены пропавшими без вести и тысячи жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Antaranews.

Ураган

На основании информации, полученной от агентства по борьбе со стихийными бедствиями, шестеро человек погибли в Гова и трое человек в Маросе.

Сообщается, что для содействия распространению информации о стихийных бедствиях, которые происходят в Южном Сулавеси, в эту среду, 23 января 2019 года, был открыт кризисный медиацентр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года в провинции Южный Сулавеси в Индонезии произошло наводнение, которое было спровоцировано ливневыми дождями.