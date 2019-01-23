Дар-эс-Салам, Танзания, 23 января, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Делегаты от золотодобытчиков на на заседании министерства полезных ископаемых в зале JINICC в Дар-эс-Саламе рассказали президенту Танзании Джону Магуфули о методах контрабанды. Об этом сообщает восточноафриканское телевидение EAtv.

Василий Худяков. Стычка с финляндскими контрабандистами. 1853

«Уважаемый президент, есть люди, чьих имен я не могу называть, которые воруют у государства. Они разрезают капусту и кладут в нее до двух килограмм золота и беспрепятственно проходят границу, они используют автомобильные шины и наполняют их золотом, в шину влезает около 10 килограмм, они разрезают арбузы и прячут золото внутри, чтобы беспрепятственно пройти досмотр на границе», — сообщил Соломон Михайо, делегат от золотодобытчиков области Гейта.

Он выразил свое сожаление о том, что полиция не справляется с контрабандистами. От имени золотодобытчиков области Гейта Михайо предложил организовать комитеты от министерства, которые будут состоять из добытчиков и кооперировать с полицией в поимке контрабандистов.