Астана, 23 января, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В Казахстане автодороги Астана — Темиртау (134 км), Алма-Ата — Капчагай (42 км) и Алма-Ата — Хоргос (295 км) с 26 января станут платными, сообщили 23 января в пресс-службе АО «КазАвтоДор».

Иван Шилов ИА REGNUM Автодорога

Стоимость проезда легковым транспортом по трассе Астана — Темиртау составит 200 тенге (35 рублей) по предоплате и 400 тенге (70 рублей) при оплате наличными, по трассе Алма-Ата Капчагай — 100 тенге (17,5 рубля) и 200 тенге (35 рублей) соответственно, по трассе Алма-Ата — Хоргос — 300 тенге (52,6 рубля) и 600 тенге (105 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, на платной автодороге Астана — Щучинск в Казахстане в 2018 году удалось собрать 1,539 млрд тенге ($4,1 млн). Все средства были направлены на содержание участка дороги.