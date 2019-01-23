Москва, 23 января, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В Москве по итогам декабря 2018 года средняя стоимость 1 кв. метра жилья в новостройках составила 220, 4 тыс. рублей. По сравнению с январем 2018 года стоимость выросла на 4%, сообщается на сайте компании «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры в Москве

Существенный рост стоимости отмечен на жилье эконом-класса, цена выросла на 18% и составила 135,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.

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Также увеличилась стоимость жилья комфорт-класса — на 5%, до 165,8 тыс. рублей.

При этом цена бизнес-класса и элитного жилья по итогам 2018 года уменьшилась на 2% — до 269,9 тыс. рублей и 605,3 тыс. рублей соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было построено 75 млн кв. метров жилья. Выдано рекордное количество ипотечных кредитов — около 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей.

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