Москва, 23 января, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Российская сторона осуждает теракт в Манбидже в Сирии, в результате которого в том числе погибли и граждане США, однако ответственность за сохранение террористической угрозы в регионе лежит также и на Вашингтоне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Конечно, этот инцидент заслуживает решительного осуждения», — заявила Захарова.

В то же время она подчеркнула, что именно американские подразделения в Сирии, а также их союзники по коалиции так и не смогли предотвратить перемещение осаждённых на востоке Сирии террористов в другие части страны

По её словам, необходимым условием для противодействия террористам на востоке Сирии является «переход этих территорий под контроль законных сирийских властей».

16 января в Манбидже в Сирии произошёл взрыв в ресторане. В результате действий смертника погибли десятки человек, включая четырёх граждан США, среди которых и гражданские служащие министерства обороны США. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).